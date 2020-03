Auflagen wegen Coronavirus lösten massive Gefängnisausbrüche aus

Hunderte in Brasilien geflüchtete Häftlinge wieder gefasst

São Paulo (AFP) - Nach den massiven Gefängnisausbrüchen in Brasilien haben die Sicherheitskräfte hunderte geflüchtete Häftlinge wieder gefasst. Mindestens 586 der entkommenen Häftlinge seien aufgegriffen worden, teilte die Gefängnisverwaltung des Bundesstaats São Paulo am Dienstag mit. Rund 800 Häftlinge befanden sich allerdings noch auf der Flucht.

Gefängnis in Bauru im brasilianischen Bundesstaat São Paulo © AFP

In drei Haftanstalten des Bundesstaats mit halboffenem Vollzug waren am Montagabend Aufstände ausgebrochen, nachdem die Behörden wegen des Coronavirus das Recht auf Freigang ausgesetzt hatten. Im Zuge der Meutereien flüchteten mindestens 1375 Häftlinge.

Die Regierung des Bundesstaats São Paulo hatte den Freigang mit der Begründung ausgesetzt, dass die Gefangenen bei ihrer Rückkehr in die Haftanstalten das Coronavirus einschleppen könnten. Gefangene im halboffenen Vollzug dürfen normalerweise tagsüber das Gefängnis verlassen, etwa um zur Arbeit oder zur Schule zu gehen.

In Brasilien gab es bis Dienstag 291 von den Behörden bestätigte Corona-Infektionen. Die meisten davon traten im Bundesstaat São Paulo auf, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat des Landes. Am Dienstag wurde auch ein erster Todesfall durch das Coronavirus aus Brasilien gemeldet. In einem Krankenhaus der Millionenmetropole São Paulo starb ein 62-jähriger Mann an den Folgen der Infektion, wie die örtlichen Gesundheitsbehörden mitteilten.

Schon vor Bekanntwerden dieses Todesfalls hatten die Stadt São Paulo sowie der Bundesstaat Rio de Janeiro den Notstand erklärt. Damit traten Schließungen von Touristenattraktionen sowie Beschränkungen für Restaurants und den öffentlichen Verkehr in Kraft. Staatschef Jair Bolsonaro kritisierte diese Maßnahmen jedoch als zu drastisch und sprach von "Hysterie".