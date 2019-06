Gesundheitszustand erlaubt keine unmittelbare Auswilderung

Hungrige Eisbärin trottet hunderte Kilometer bis in russische Industrieregion

Moskau (AFP) - Eine hungrige Eisbärin ist offenbar vom Karischen Meer über hunderte Kilometer bis in die russische Industrieregion Talmach getrottet. Die Bärin sei etwa ein Jahr alt und wiege rund 200 Kilogramm, sagte Alexander Korobkin von der örtlichen Umweltbehörde. Da es der Gesundheitszustand der Bärin nicht zulasse, sie wiederauszuwildern, planten die Behörden, sie am Freitag in den Zoo von Krasnojarsk in Sibirien zu transportieren.

Verirrte Eisbärin in der Nähe von Norilsk © AFP

Nachdem die Bärin mehrere Tage durch die Gegend um Norilsk irrte, wurde sie von Fachkräften eingefangen und untersucht. In Krasnojarsk soll sie wieder aufgepäppelt werden. Es kommt inzwischen häufiger vor, dass Eisbären aus der Polarregion in den Norden Russlands ziehen und etwa im Müll nach Nahrung suchen. Im Februar waren dutzende Eisbären auf die Doppelinsel Nowaja Semlja gelangt und dort sogar in Gebäude vorgedrungen.