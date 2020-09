Polizei schätzt Wert der gestohlenen Filets auf tausend Euro

Hungriger Dieb stiehlt in Baden-Württemberg 60 Kilogramm Fleisch aus Kühlraum

Ludwigsburg (AFP) - Ein hungriger Dieb hat in Baden-Württemberg aus dem Kühlraum eines Logistikunternehmens rund 60 Kilogramm Fleisch gestohlen. Der Unbekannte hebelte zwischen Mittwoch und Freitag eine Notausgangstür der Firma in Remseck am Neckar auf, wie die Polizei in Ludwigsburg am Freitag mitteilte. Er stahl rund 40 Kilogramm Rinderfilet und etwa 20 Kilogramm Hähnchenbrustfilet.

Blaulicht © AFP

Den Wert des Fleisches schätzte die Polizei auf tausend Euro. Aus einem Büro wurden darüber hinaus zwei Handys gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.