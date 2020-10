Stromausfälle in vielen Gebieten Louisianas

Hurrikan "Delta" erreicht US-Golfküste mit Sturmflut und heftigem Wind

Lake Charles (AFP) - Mit lebesgefährlichen Sturmfluten und heftigem Wind hat Hurrikan "Delta" die US-Golfküste erreicht. "Delta" traf am Freitag (Ortszeit) nahe dem Ort Creole im Bundesstaat Louisiana mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern auf Land. In weiten Teilen des Bundesstaates fiel der Strom aus. Auf dem Zug ins Landesinnere schwächte sich "Delta" am Samstagmorgen zu einem Tropensturm ab.

Reporter inmitten von Sturm und Regen © AFP

Der Südwesten Louisianas war erst im August von Hurrikan "Laura" getroffen worden, viele Schäden sind noch nicht wieder repariert.

"Delta" hatte zuvor bereits an der mexikanischen Karibikküste für Schäden gesorgt. Es ist bereits der 26. namentlich verzeichnete Sturm der atlantischen Sturmsaison in diesem Jahr. Wegen der Vielzahl an Stürmen in der laufenden Saison mussten die Meteorologen bei den Namen bereits auf das griechische Alphabet zurückgreifen.