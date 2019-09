US-Behörde: Katastrophale Hurrikan-Lage im Nordwesten der Bahamas

Hurrikan "Dorian" in höchste Kategorie hochgestuft

Miami (AFP) - Der sich den USA nähernde Wirbelsturm "Dorian" hat am Sonntag die höchste Hurrikan-Kategorie 5 erreicht. "Dorian" sei mittlerweile ein "katastrophaler" Hurrikan und ziehe mit einer Geschwindigkeit von umgerechnet knapp 285 Stundenkilometern in Richtung Küste, erklärte das US-Hurrikan-Warnzentrum NHC am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Wolkenwand um das Auge des Hurrikans werde in Kürze mit "verheerenden Winden" auf den Abacos-Inseln der Bahamas auf Land treffen.

Satellitenbild von "Dorian" © AFP

In einer Mitteilung (17.00 Uhr MESZ) erklärte das NHC, dass auf den Abacos-Inseln eine "katastrophale Hurrikan-Lage" auftrete und diese sich im Laufe des Tages und am Abend über die Bahamas ausdehnen werde. "Dorian" sei "der stärkste Hurrikan" über dem Nordwesten der Insel seit Beginn der modernen Aufzeichnungen.

Das NHC hatte zuvor mitgeteilt, in der Nacht zum Samstag habe sich eine "beträchtliche Veränderung" im Kurs von "Dorian" ergeben. Es könne sein, dass er statt wie vorhergesagt in Florida in den US-Bundesstaaten North Carolina und South Carolina auf Land trifft.

Es sei aber nicht auszuschließen, dass er auch die Ostküste Floridas treffe. Das NHC hatte "Dorian" am Freitagabend bereits als "extrem gefährlichen" Wirbelsturm der zweithöchsten Stufe 4 eingestuft.