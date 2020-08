Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde möglich

Hurrikan "Laura" trifft im US-Bundesstaat Louisiana auf Land

Lake Charles (AFP) - Der Wirbelsturm "Laura" hat den US-Bundesstaat Louisiana erreicht. Der "extrem gefährliche" Hurrikan der Stärke 4 sei am Donnerstag nahe Cameron auf Land getroffen, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) mit. "Laura" erreichte demnach Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde. Kategorie 4 ist die zweithöchste Stufe eines Hurrikans.

Hurrikan "Laura" auf dem Satellitenbild © AFP

Auf "Lauras" Kurs durch die Karibik waren in den vergangenen Tagen mindestens 25 Menschen in Haiti und der Dominikanischen Republik ums Leben gekommen. Auf Kuba richtete der Sturm schwere Schäden an. Im Golf von Mexiko wurden mehr als hundert Ölförderplattformen sicherheitshalber geräumt.