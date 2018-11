US-Rapper nennt keinen Namen - aber spielt auf Trumps Gesichtsfarbe an

Ice Cube fordert in neuer Single: "Verhaftet den Präsidenten"

New York (AFP) - Ice Cube hat seine neue Single dem Lieblingsfeind vieler US-Rapper, Donald Trump, gewidmet. Ohne Trump namentlich zu erwähnen fordert der 49-jährige Gangsta-Rap-Pionier in dem am Freitag veröffentlichten Song die Verhaftung des Präsidenten. "Ihr habt den Beweis, der Typ gehört zum russischen Geheimdienst", heißt es in dem Song mit dem bezeichnenden Titel "Verhaftet den Präsidenten".

Ice Cube lässt keinen Zweifel daran, wer gemeint ist. © AFP

Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, wer gemeint ist, rappt Ice Cube weiter: "Wusstet Ihr, dass das neue Weiß Orange ist" - und spielt damit unter Verweis auf die Gefängnisserie "Orange is the New Black" auf Trumps Gesichtsfarbe an. Die Single ist Teil eines neuen Albums des US-Musikers, das am 7. Dezember auf dem Markt kommen soll.