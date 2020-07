39-jährige Hausbewohnerin verlor bei Unglück offenbar sofort Bewusstsein

Identität der drei Todesopfer nach Absturz von Leichtflugzeug in Wesel geklärt

Wesel (AFP) - Fünf Tage nach dem Absturz eines zweisitzigen Ultraleichtflugzeugs auf ein Wohnhaus im niederrheinischen Wesel haben die Ermittler die Identität der drei Todesopfer geklärt. Bei dem Unfall starben nach Polizeiangaben vom Donnerstag eine 39-jährige Hausbewohnerin sowie ein 55-Jähriger aus Hattingen und dessen 83-jähriger Vater, die in dem Fluggerät saßen. Die Ermittlungen zur ungeklärten Absturzursache dauerten derweil an.

Einsatzkräfte am Unglücksort © AFP

Das Ultraleichtflugzeug war am Samstag auf das Dach des Wohnhauses gestürzt und in Flammen aufgegangen. In der Dachgeschosswohnung hielt sich die 39-jährige Mutter mit ihrem zweijährigen Kind auf. Nach Erkenntnissen der Ermittler verlor die Frau bei dem Unglück sofort das Bewusstsein. Ihr Kind lag zum Zeitpunkt des Unfalls im Kinderbett und wurde von Feuerwehrleuten aus der Wohnung gerettet.