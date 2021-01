Polizisten entdecken bei Streifenfahrt Verstoß gegen Corona-Beschränkungen

Iglu in Augsburger Park dient als verbotener Treffpunkt

Augsburg (AFP) - In einem Park im bayerischen Augsburg haben Polizisten am Donnerstagabend ein verbotenes Treffen mehrerer Menschen in einem selbstgebauten Iglu gestört. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, entdeckte eine Streifenwagenbesatzung die Behausung bei einer Kontrollfahrt in dem Park. Mehrere Menschen rannten beim Anblick der Polizisten in verschiedene Richtungen davon. Diesen gelang es aber, einen 22-Jährigen einzuholen.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Verordnungen zum Schutz vor Coronainfektionen. Die Beamten gingen davon aus, dass das Iglu den Beteiligten als selbstgebauter Treffpunkt diente. In Bayern herrscht zurzeit winterliches Wetter mit viel Schneefall.