Putin lässt sich erstmals bei Zeremonie nicht im Mercedes fahren

Im russischen Auto über den Roten Platz

Moskau (AFP) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich für seine vierte Amtseinführung ein neues Auto ausgesucht: Zum ersten Mal ließ er sich am Montag nicht in einem Mercedes, sondern in einer russischen Limousine über den Roten Platz fahren. Die nagelneue "Senat"-Limousine sei "in Russland gefertigt, aus russischen Komponenten und von russischen Arbeitern", sagte ein Reporter des Fernsehsenders Rossija 24.

Die "Senat"-Limousine wartet auf Putin © AFP

Allerdings ergänzte der Reporter, dass das Auto auch von "internationaler Erfahrung" profitiert habe, schließlich wurde der Motor mit Hilfe des deutschen Sportwagenherstellers Porsche entwickelt. Laut der Nachrichtenagentur Tass begann die Entwicklung 2013, die Produktion aber erst im vergangenen Jahr. Der Staat habe das Projekt mit 12,4 Milliarden Rubel (164 Millionen Euro) subventioniert.

Bei seinen ersten drei Amtseinführungen war Putin in einem Mercedes-"Pullman" über den Roten Platz gerollt. Am Montag zeigten die Fernsehkameras, wie er sein Büro im Kreml verließ, in die "Senat-"Limousine stieg und sich darin zu seiner Vereidigung im Großen Kremlpalast fahren ließ. Der Auftritt erinnerte an alte Zeiten, als Politiker ausschließlich die sowjetische Luxuslimousine ZIL oder einen "Tschaika" (Möwe) fuhren.

Die mehr als sechs Meter lange Limousine "Senat" ist preislich vergleichbar mit einem Bentley oder Rolls Royce. Sie gehört zu einer Serie namens "Aurus", die auch als normale Limousine, als Geländewagen oder als Kombi zu haben ist. Bis 2020 sollen 5000 Stück erhältlich sein.