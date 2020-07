Vor allem der Amazonas-Regenwald betroffen

Im vergangenen Jahr 159.000 Hektar Wald in Kolumbien abgeholzt

Bogotá (AFP) - In Kolumbien sind im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben 159.000 Hektar Wald abgeholzt worden - eine Fläche größer als das halbe Saarland. Die Abholzung sei damit im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung des Berichts der Umweltbehörden in Bogotá.

Brandrodung in Kolumbiens Wäldern © AFP

"Wir haben es geschafft, die zunehmende Abholzung unter Kontrolle zu bekommen", sagte die Vize-Umweltministerin María Claudia García. "Die Ergebnisse sind vielversprechend, aber nicht herausragend." Der Rückgang bei der Abholzung sei zunächst einmal eine "gute Nachricht", sagte Yolanda Gonzales, Direktorin des staatlichen Umweltinstituts IDEAM.

Fast zwei Drittel der Abholzung betrifft die Amazonas-Region. Der weltweit größte Regenwald erstreckt sich über Kolumbien, Brasilien, Ecuador, Peru und Venezuela. 2018 wurden in Kolumbien den Angaben zufolge 197.000 Hektar gerodet, 2017 waren es 219.000 Hektar.

Die weitaus größten Waldflächen - 154.000 Hektar - wurden nach Angaben der UNO im vergangenen Jahr für die Landwirtschaft, für illegalen Bergbau, illegale Holzgewinnung und Drogenplantagen abgeholzt.

Kolumbien ist eines der artenreichsten Länder weltweit. Es hat sich verpflichtet, die Abholzung des Amazonas im laufenden Jahr auf Null zu reduzieren. Experten halten dies für unrealistisch.