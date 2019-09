In Auto gehaltener Hahn aus Hessen lebt nun auf Bauernhof

Polizei: Frau aus Hanau von Medieninteresse "überrascht"

Offenbach (AFP) - Wenige Tage nach dem Einschreiten der Polizei hat ein Hahn, der im hessischen Hanau von einer Frau in ihrem Auto gehalten wurde, ein neues Zuhause gefunden. Das Tier lebe nun auf einem Bauernhof im Main-Kinzig-Kreis, teilte die Polizei in Offenbach am Donnerstag mit. Weiter hieß es, die 52-jährige Besitzerin sei "über das relative hohe Medieninteresse allerdings überrascht gewesen".

Blaulicht der Polizei © AFP

Anwohner hatten die Polizei auf den Kleinwagen der Frau aufmerksam gemacht, in dem der Hahn lebte. Sie erklärte den Beamten, dass sie auf der Suche nach einer geeigneten Bleibe für das Tier sei und dieses mehrmals täglich auf einer Wiese ausführe, um für ausreichend Auslauf zu sorgen. Auf Anraten der Polizei musste die Frau daraufhin nach einer artgerechten Bleibe suchen.