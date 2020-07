Rund 1,1 Millionen weniger als vor 20 Jahren

In Deutschland leben 8,2 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern

Wiesbaden (AFP) - In Deutschland leben 8,2 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern. Das sind 1,1 Millionen weniger als noch vor 20 Jahren, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag nach Auswertung der Daten von 2019 berichtete. Zugleich hat sich die Zahl der Familien mit minderjährigen Kindern im Vergleich zu vor zehn Jahren nicht verändert.

Kleinkind beim Spielen © AFP

Insgesamt lebten 2019 in allen Familien mit minderjährigen Kindern 29,7 Millionen Menschen. Dazu zählen die Elternteile, etwaige auch volljährige Geschwisterkinder und die minderjährigen Kinder selbst.

Knapp ein Fünftel (19 Prozent) aller Familien waren im vergangenen Jahr Alleinerziehende mit Kindern - insgesamt 1,5 Millionen Familien. Demgegenüber gab es 6,7 Millionen Paare mit minderjährigen Kindern (81 Prozent), davon etwa 5,7 Millionen Ehepaare und 940.000 unverheiratete Paare.

Vor allem die Zahl der Ehepaare ist im Vergleich zu 1999 um 1,6 Millionen beziehungsweise 22 Prozent gesunken. Die Zahl der unverheirateten Paare stieg dagegen im selben Zeitraum um 77 Prozent von 530.000 auf 940 000 erhöht. Die Zahl der Alleinerziehenden stieg leicht von knapp 1,4 Millionen im Jahr 1999 auf mehr als 1,5 Millionen (plus neun Prozent) im Jahr 2019.