Forschungsergebnisse fünf Monate nach Öffnung präsentiert

In Mainzer Sarkophag Bestatteter soll Bischof Erkanbald sein

Mainz (AFP) - Rund fünf Monate nach der Öffnung eines rund tausend Jahre alten Sarkophags in der Johanniskirche in Mainz haben die Untersuchungen ergeben, dass es sich bei dem darin Bestatteten um Bischof Erkanbald aus dem elften Jahrhundert handeln dürfte. "Wir gehen davon aus, dass er es ist", sagte Dekan Andreas Klodt am Donnerstag bei der Vorstellung der Forschungsergebnisse in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.

Ausgrebungsstätte in Mainzer Johanniskirche © AFP

Bei der Öffnung des Sarkophags im Juni waren Reste von Textilien und die Goldbordüre einer Mitra, des traditionellen Bischofhuts, zu erkennen gewesen. Die Identität des Bestatteten blieb zunächst offen. Es wurde aber vermutet, dass es sich um Erkanbald handeln könnte, der von 1011 bis zu seinem Tod 1021 Mainzer Erzbischof war.

Das Bistum Mainz und das Evangelische Dekanat Rheinhessen hatten sich im Vorfeld der Sarkophagöffnung Erkenntnisse zur Funktion der Kirche im ersten Jahrtausend erhofft. Der Sarkophag war bei Sanierungsarbeiten im Mittelschiff der Kirche entdeckt worden. Eine internationale Forschergruppe übernahm die Untersuchungen.