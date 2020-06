Pärchen aus Ingolstadt galt seit 18 Jahren als vermisst

In Oberbayern tot aufgefundenes Paar kam gewaltsam zu Tode

Ingolstadt (AFP) - Ein in Oberbayern 18 Jahre nach seinem Verschwinden tot aufgefundenes Paar ist gewaltsam zu Tode gekommen. Das ergab die Untersuchung der gefundenen Knochenteile, wie die Polizei in Ingolstadt am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen werden nun wegen zweifachen Mordes geführt.

Durch die rechtsmedizinische Untersuchung steht zudem zweifelsfrei fest, dass es sich bei den Anfang Mai von einem Spaziergänger in der Gemeinde Kipfenberg gefundenen menschlichen Überresten um das seit 2002 vermisste Pärchen aus Ingolstadt handelt. Damals stellte ein Verwandter eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Derzeit arbeiten rund zehn Beamte der Kripo Ingolstadt an der Aufklärung des Falls. Nach den Leichenfunden könnten nun Hinweise und Ermittlungsergebnisse aus der Vergangenheit neu bewertet und zugeordnet werden, hieß es.