Helfer müssen Auto anheben und Unterbodenschutz abschrauben

In Radkasten gekrochenes Katzenbaby löst Feuerwehreinsatz aus

Lübeck (AFP) - Ein in einen Radkasten geflüchtetes Katzenbaby hat in Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Am Ende rückte die Feuerwehr an, hob das Auto an und schraubte den Unterbodenschutz ab, wie die Polizei in Lübeck am Montag berichtete. Erst dadurch gelang es, das Tier zu erreichen und aus dem geparkten Fahrzeug zu befreien. Das Kätzchen überstand die Aktion unverletzt.

Nach Angaben der Beamten hatten Passanten am Sonntag die Katze in dem Radkasten entdeckt und die Polizei alarmiert. Anfangs wurde von einem Unfall ausgegangen, dann aber festgestellt, dass sich das Tier lediglich an ungünstiger Stelle "verschanzt" hatte und "kläglich miaute". Trotz diverser Versuche - einschließlich dem Einsatz von Futter und Spielzeug - traute es sich nicht hervor.

Auch das Eintreffen der Frau des Fahrzeugbesitzers brachte keine Lösung des Problems. Zwar konnte mit ihrer Hilfe die Motorhaube geöffnet werden, aber auch danach blieb das Innere des Radkastens unerreichbar. Am Ende musste sogar die Feuerwehr einschreiten: Sie hob den Wagen an und entfernte den Unterbodenschutz. Die kleine Katze wurde eingefangen und vorsichtshalber zu einem Tierarzt gebracht. Sie schien laut Polizei aber unverletzt.