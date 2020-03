Zahl der offiziell bestätigten Infektionen steigt auf über 56.000

In Spanien nun schon mehr als 4000 Todesopfer durch Coronavirus

Madrid (AFP) - Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus in Spanien ist nach offiziellen Angaben auf mehr als 4000 gestiegen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden seien 655 weitere Menschen an der durch das Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das spanische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf knapp 4090.

Krankentransport in Madrid © AFP

Die Zahl der Infektionen stieg von Mittwoch auf Donnerstag um 19 Prozent auf 56.188 Fälle. Damit verzeichnete das Land einen schwächeren Anstieg als am Vortag, als er 27 Prozent betragen hatte.

Spanien ist nach Italien das Land mit den weltweit meisten Todesfällen durch die Coronavirus-Pandemie. Allein in der Region Madrid starben bislang 2090 Menschen an dem neuartigen Virus, in Katalonien waren es 672.