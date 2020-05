Temperaturen von bis zu 50 Grad - Heißester Mai-Tag in Neu Delhi seit 18 Jahr

Indien ächzt unter Hitzewelle

Neu Delhi (AFP) - Indien ächzt unter einer Hitzewelle: In Neu Delhi wurden am Dienstag 47,6 Grad Celsius gemessen. Damit verzeichnete die Hauptstadt den heißesten Mai-Tag seit 18 Jahren, wie die nationale Wetterbehörde mitteilte. Noch wärmer war es in der Stadt Churu nördlichen Bundesstaat Rajasthan, wo der Rekordwert von 50 Grad Celsius gemessen wurde. In Teilen der Staaten Punjab, Haryana und Uttar Pradesh wurden ebenfalls Temperaturen von weit über 40 Grad erreicht.

Ein Baum in Deu Delhi spendet Schatten © AFP

Die Hitzewelle werde im Norden Indiens noch einige Tage andauern, erklärten die Wetterexperten. Todesopfer im Zusammenhang mit den hohen Temperaturen wurden bislang nicht gemeldet. Nach Regierungsangaben aus dem vergangenen Jahr kamen seit 2015 rund 3500 Menschen durch Hitzewellen in Indien ums Leben. 2019 starben dutzende Menschen.

Indien Land leidet auch unter Wasserknappheit. Millionen Einwohner haben keinen Zugang zu fließendem Wasser. In Neu Delhi und anderen Städten kommt es regelmäßig zu Handgemengen, wenn Tanklaster frisches Trinkwasser liefern. Im vergangenen Sommer war es in der Millionenmetropole Chennai in Südindien zu einer dramatischen Wasserknappheit gekommen.

Die Weltmeteorologie-Organisation (WMO) hatte am Dienstag davor gewarnt, dass in diesem Sommer die Corona-Pandemie die Risiken der zu erwartenden Hitzewelle auf der nördlichen Erdhalbkugel erhöhen werde. Bei vielen Menschen erhöhe das neuartige Coronavirus die hitzebedingten Gesundheitsrisiken und erschwere die Maßnahmen zum Schutz vor der Hitze.

In Indien wurden bislang mehr als 150.000 Corona-Fälle und fast 4500 Todesopfer verzeichnet. In den Millionenmetropolen Mumbai und Neu Delhi steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter deutlich an.