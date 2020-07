Subkontinent überholt Russland

Indien mit fast 700.000 Corona-Infektionsfällen auf Platz drei weltweit

Neu Delhi (AFP) - Indien ist mit fast 700.000 Coronavirus-Infektionsfällen auf Platz drei der weltweit am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder gerückt. Wie das Gesundheitsministerium des Landes am Montag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden rund 24.000 weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gezählt. Die Zahl stieg damit auf 697.358. Der Subkontinent überholte damit Russland, wo mehr als 681.000 Fälle registriert wurden.

Kellner mit Atemschutzmaske in Kolkata © AFP

Am stärksten betroffen sind die indischen Metropolen, Neu Delhi und Mumbai zählten beide rund 100.000 Infektionsfälle. In der Hauptstadt starben rund 3000 Menschen, in Mumbai fast 5000 Menschen.

Insgesamt starben in Indien nach offiziellen Angaben bislang 19.963 Menschen an dem Virus und damit deutlich weniger als in vielen anderen stark betroffenen Staaten. Die Vereinigten Staaten zählten 129.891 Tote und damit die meisten weltweit, gefolgt von Brasilien mit 64.867 Corona-Toten.