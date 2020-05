Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gelten nun bis mindestens 31. Mai

Indien verlängert Corona-Ausgangssperre ein weiteres Mal

Neu Delhi (AFP) - Indien verlängert die wegen der Corona-Pandemie verhängte Ausgangssperre ein weiteres Mal. Die bestehenden Maßnahmen würden nun bis mindestens 31. Mai gelten, teilte das Innenministerium in Neu Delhi am Sonntag mit. Die Ausgangssperre für alle 1,3 Milliarden Bürger des Landes war Ende März verhängt worden.

Kind einer Wanderarbeiterfamilie © AFP

Die damit einhergehende Einstellung des Zugverkehrs hat Millionen Wanderarbeiter bei der Rückkehr in ihre Heimat vor große Probleme gestellt. Zahlreiche Menschen sind schon bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen oder auf langen Fußmärschen an Hunger und Erschöpfung gestorben.

In Indien wurden nach offiziellen Angaben bislang knapp 91.000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert, mehr als 2800 Erkrankte starben. Einige Experten kritisieren aber, dass in dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde zu wenig getestet werde. Zudem herrscht große Besorgnis, dass das vergleichsweise schlecht ausgestattete Gesundheitssystem in Indien bei einer sprunghaften Ausbreitung des Virus schnell überlastet wäre.