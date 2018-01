Pilot soll Kollegin geschlagen haben

Indische Fluglinie feuert zwei Piloten nach Handgreiflichkeiten in Cockpit

Mumbai (AFP) - Nach einem hitzigen Streit im Cockpit hat die indische Fluglinie Jet Airways zwei Piloten fristlos gekündigt. Die Airline reagierte am Dienstag auf Berichte, wonach der Flugkapitän seine Kollegin schlug und beide Piloten das Cockpit kurzzeitig verließen. Der Vorfall ereignete sich laut Medienberichten an Neujahr an Bord einer Passagiermaschine mit 324 Reisenden während eines Flugs von London nach Mumbai.

Passagiermaschine der indischen Fluglinie Jet Airways © AFP

Demnach brach die Pilotin in Tränen aus und stürmte aus dem Cockpit, nachdem sie von ihrem Kollegen geschlagen worden war. Die Flugbegleiter mussten sie überreden, an ihren Platz zurückzukehren. Auch ihr Widersacher verließ laut den Berichten zwischenzeitlich das Cockpit, das somit kurzzeitig unbeaufsichtigt war.

Jet Airways stellte den Streit als ein "Missverständnis" dar, das schnell ausgeräumt worden sei. Die Passagiere des Flugs erreichten trotz der chaotischen Zustände im Cockpit sicher ihr Ziel.