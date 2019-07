Suizid des milliardenschweren Chefs von Café-Kette nicht ausgeschlossen

Indische Polizei sucht mit Großaufgebot nach vermisstem "Kaffee-König"

Neu Delhi (AFP) - Mit einem Großaufgebot hat die indische Polizei am Dienstag nach einem der reichsten Männer des Landes, dem Kaffeemagnaten V.G. Siddhartha, gesucht. Der Besitzer der indischen Kaffeehauskette Café Coffee Day war zuletzt am Montagabend auf einer Brücke im südindischen Bundesstaat Karnataka gesehen worden. Als er nicht nach Hause zurückkehrte, alarmierte sein Fahrer die Polizei. Diese schloss einen Suizid nicht aus.

Der indische "Kaffee-König" V.G. Siddhartha © AFP

Polizeitaucher und zivile Helfer suchten den Nethravathi-Fluss nahe der Stadt Mangaluru nach dem Vermissten ab. Zahlreiche hochrangige Politiker des Bundesstaats besuchten unterdessen Siddharthas Familie. Der etwa 60-jährige Milliardär ist mit der Tochter eines früheren indischen Außenministers verheiratet und gehört zu den am besten vernetzten Wirtschaftsvertretern des Landes. Seine Familie ist seit mehr als 130 Jahren im Kaffeegeschäft.

Indischen Medienberichten zufolge litt Siddhartha seit Steuerrazzien in mehreren Büros seines Kaffee-Imperiums vor zwei Jahren an Depressionen. Demnach war er in Gesprächen mit dem US-Konzern Coca Cola über einen Verkauf eines Großteils des Unternehmens.

Laut den Medien schickte Siddhartha am Montag ein Schreiben an die Aktionäre seiner Kette, in dem er sich dafür entschuldigte, "alle Menschen zu enttäuschen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben". Er habe lange Zeit gekämpft, schrieb Siddhartha weiter, "aber ich hielt den Druck eines meiner Investment-Partner nicht mehr aus, der mich dazu zwang, seine Anteile zurückzukaufen."

Nach Polizeiangaben hatte Siddhartha seinen Fahrer angewiesen, ihn an der Brücke aussteigen zu lassen. Seitdem ist er verschwunden.

An der Börse von Mumbai brach der Aktienkurs von Café Coffee Day nach Bekanntwerden von Siddharthas Verschwinden am Dienstag ein. Siddhartha gründete die Kette im Jahr 1996. Inzwischen hat sie weltweit 1700 Filialen - die meisten davon in Indien. Der mächtige US-Konkurrent Starbucks konnte bisher nur etwas mehr 150 Filialen in Indien eröffnen.