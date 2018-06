Stadt im Himalaya hat mit Waldbränden und Stornierungen von Touristen zu kämpfen

Indischer Ferienort Shimla leidet unter dramatischem Wassermangel

Shimla (AFP) - Der Wassermangel im auch bei Ausländern beliebten indischen Ferienort Shimla nimmt ein dramatisches Ausmaß an: Während die Bewohner des Himalaya-Ortes stundenlang an Tanklastern für Wasser anstehen müssen, kämpft die Feuerwehr in der Umgebung mit Hubschraubern gegen Waldbrände. Das Polizeiaufgebot, das die Tankwagen mit dem kostbaren Trinkwasser eskortiert, wurde am Freitag verstärkt, nachdem wütende Bewohner von Shimla mehrere Straßen blockiert hatten.

Waldbrand bei Shimla © AFP

Shimla leidet schon seit Jahren unter Wassermangel. Vergangenen Monat erreichte die Krise aber ihren Höhepunkt, als die Wasserlieferungen für die Stadt eingestellt wurden. Der Lieferstopp trifft den Ort gerade zu Beginn der Sommersaison, in der die 175.000-Einwohner-Stadt üblicherweise um 100.000 Menschen wächst, die vor der sengenden Hitze im Rest von Indien fliehen.

Hotels, die ihre Wasserrechnungen nicht beglichen haben, erhalten mittlerweile kein Trinkwasser mehr. In den sozialen Online-Netzwerken rufen Bewohner von Shimla Touristen auf, auf einen Besuch in dem Himalaya-Ort zu verzichten. Tatsächlich wurden einige Stornierungen von ausländischen Touristen registriert, für Juni gab es kaum noch Buchungen bei den Reiseveranstaltern. Auch das Kulturfestival in Shimla, das am Freitag beginnen sollte, wurde abgesagt.