Auszubildender von Fahrwerkschachtklappen einegeklemmt und zerquetscht

Indischer Wartungstechniker stirbt bei dramatischem Unfall in Kalkutta

Kolkata (AFP) - In Indien ist ein Flugzeugtechniker bei Wartungsarbeiten an einem Passagierflugzeug getötet worden. Wie die Fluglinie SpiceJet am Mittwoch mitteilte, wurde der 26-jährige Auszubildende eingeklemmt und zerquetscht, als während der Arbeiten auf dem Flughafen im ostindischen Kolkata "unbeabsichtigt" die Klappen eines Fahrwerkschachts schlossen. Um den Mann zu retten, wurden die Hydraulikklappen aufgebrochen, doch war er bereits tot.

Das Unternehmen erklärte seine Trauer über das Unglück. Bei dem Flugzeug handelte es sich demnach um eine Bombardier Q400.