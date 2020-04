Mediziner bestätigen direkte Wirkung von UV-Licht gegen Coronavirus jedoch nicht

Indonesier setzen auf Sonnenbaden zur Abwehr von Covid-19

Jakarta (AFP) - In Indonesien sind derzeit vielerorts Männer mit nacktem Oberkörper und andere Sonnenanbeter zu sehen, obwohl in dem südasiatischen Land Sonnenbräune eigentlich nicht angesagt ist. Grund für diesen Trend sind in Online-Netzwerken verbreitete Gerüchte, Sonnenlicht und das mit seiner Hilfe produzierte Vitamin D helfe gegen das neuartige Coronavirus. Befördert wurde diese Spekulation auch durch US-Präsident Donald Trump.

Sonnenbaden als Schutz vor dem Coronavirus? © AFP

Auf Grundlage einer Studie zum Abtöten der neuartigen Coronaviren auf Oberflächen mit Hilfe von UV-Strahlung hatte Trump vergangene Woche die Frage aufgeworfen, ob das Coronavirus mit Lichttherapie behandelt werden könne, indem ultraviolettes "oder einfach sehr starkes Licht" durch die Haut "oder auf irgendeine andere Art" in den Körper gebracht werde. Experten betrachten die Studie allerdings mit Skepsis.

In Indonesien glauben dennoch viele an die positive Wirkung von Sonnenlicht in Corona-Zeiten. "Ich habe die Sonne immer gemieden, weil ich nicht braun werden wollte", sagt die 27-jährige Hausfrau Theresia Rikke Astria in Yogyakarta. Nun hoffe sie aber, dass das Sonnenbaden ihr Immunsystem stärke.

Rio Zikrizal geht auch verstärkt in die Sonne - obwohl er an Bräune keinesfalls interessiert ist und seine dunkle Haut wie viele andere in Indonesien oft mit Bleichmitteln behandelt. Sein Verzicht aufs Sonnenbaden gelte aber nur "in normalen Zeiten", sagt der Mann aus Jakarta mit Blick auf die Corona-Krise. Auch bei manchen Polizei- und Armeeeinheiten in Indonesien gehört das Sonnenbaden mit nacktem Oberkörper mittlerweile zum morgendlichen Programm.

Der Arzt Dirga Sakti Rambe vom Omni-Pulomas-Krankenhaus in Jakarta sieht sich genötigt, vor übertriebenen Hoffnungen zu warnen. "Sonnenbaden tötet das Virus, das Covid-19 verursacht, nicht", sagt er. Es helfe dem Körper aber, genügend Vitamin D zu bekommen und stärke dadurch das Immunsystem.