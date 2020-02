Regierung flog 238 Menschen wegen Coronavirus-Epidemie aus China aus

Indonesische Inselbewohner demonstrieren gegen Quarantäne von Wuhan-Rückkehrern

Natuna (AFP) - Hunderte Indonesier haben am Montag aus Furcht vor einer Ausbreitung des Coronavirus gegen die Unterbringung von China-Rückkehrern auf der Insel Natuna demonstriert. Die indonesische Regierung hatte am Vortag 238 Menschen aus der chinesischen Stadt Wuhan ausgeflogen, in der die Atemwegserkrankung zuerst ausgebrochen war. Die evakuierten Indonesier sowie ein Ausländer sollen nun 14 Tage auf der abgelegenen indonesischen Insel nordwestlich von Borneo unterkommen, bevor sie zu ihren Familien zurückkehren können.

Menschen mit Atemschutzmasken auf der Insel Natuna © AFP

Die Demonstranten forderten die örtlichen Behörden auf, die Evakuierten nicht in der Nähe eines Wohngebietes unterzubringen. "Wir glauben, dass dieses Virus für die Menschen in Natuna sehr gefährlich ist", sagte einer der Teilnehmer des Protests der Nachrichtenagentur AFP. Nach der Ankunft der Evakuierten auf Natuna hatten die örtlichen Behörden die Schulen für zwei Wochen geschlossen und die Schüler aufgefordert, Aktivitäten im Freien einzuschränken.

In China sind inzwischen mehr als 17.200 Menschen an dem neuen Coronavirus erkrankt. Mehr als 360 Infizierte starben. Bislang ist das Virus in 24 weiteren Staaten aufgetreten. In Indonesien gab es noch keinen bestätigten Fall.