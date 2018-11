500 Dollar für einen Blick auf die seltenen Echsen

Indonesischer Gouverneur will Eintritt für Komodowaran-Park drastisch erhöhen

Kupang (AFP) - Touristen, die einen Komodowaran in seiner natürlichen Umgebung in Indonesien sehen möchten, müssen dafür bald womöglich tief in die Tasche greifen. Der Gouverneur der Provinz Ost-Nusa Tenggara, Viktor Bungtilu Laiskodat, sprach sich dafür aus, den Eintritt des Komodo-Nationalparks auf 500 Dollar (438 Euro) zu erhöhen. Derzeit zahlen Touristen rund zehn Dollar.

Komodowarane sind selten © AFP

Komodowarane "sind einzigartig, aber leider sehr billig", sagte der Gouverneur diese Woche in einer Rede vor Mitarbeitern der Hochschulverwaltung. Nur Menschen "mit dicker Brieftasche" sollten die vom Aussterben bedrohten Tiere sehen dürfen. "Wer das nötige Geld nicht hat, sollte den Park nicht besuchen, da er sich nur an außergewöhnliche Menschen richtet", sagte Laiskodat. Touristenboote sollen nach seinem Willen künftig 50.000 Dollar Eintritt zahlen.

Der Gouverneur kündigte an, seine Pläne mit der Zentralregierung zu besprechen, die den Nationalpark verwaltet. Die Provinzregierung und das Umweltministerium äußerten sich auf Anfrage nicht.

In der indonesischen Politik sind kuriose Vorschläge keine Seltenheit. Der ehemalige Drogenbeauftragte etwa hatte vorgeschlagen, ein Gefängnis zu errichten, das von einem Wassergraben voller Piranhas und Krokodile umgeben sein sollte.

Tausende Touristen besuchen jedes Jahr Indonesiens östliche Inseln, das einzige Gebiet, in dem die Komodowarane in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen sind. Innerhalb der Regierung gab es Überlegungen, den Zugang zu beschränken aus Sorge, der Touristenstrom könne negative Auswirkungen auf den Lebensraum der Echsen haben.

Der Komodowaran ist die weltgrößte Echse. Er kann bis zu drei Meter lang und 70 Kilogramm schwer werden. Die Tiere gelten als gefährlich, tödliche Angriffe auf Menschen sind aber selten.