Riesige Aschewolke ausgestoßen

Indonesischer Vulkan Merapi erneut ausgebrochen

Karanganyar (AFP) - Auf der indonesischen Insel Java ist erneut der Vulkan Merapi ausgebrochen. Über dem Vulkan stieg am Freitag eine riesige Aschewolke auf, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Mitte Mai hatte ein Ausbruch des Merapi zahlreiche in der Umgebung lebende Menschen in die Flucht getrieben.

Aschewolke über dem Merapi © AFP

Im Jahr 2010 waren bei mehreren heftigen Ausbrüchen des Merapi mehr als 350 Menschen ums Leben gekommen. Indonesien mit seinen mehr als 17.000 Inseln liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Kontinentalplatten aneinander stoßen. Diese sind ständig in Bewegung und lösen so Erdbeben oder Vulkanausbrüche aus. In Indonesien gibt es mit rund 70 so viele aktive Vulkane wie in keinem anderen Land der Welt.