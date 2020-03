Mehr als 150 neue Infektionen bestätigt - Präsident Macron besucht Altenheim

Insgesamt neun Todesfälle durch Coronavirus in Frankreich

Paris (AFP) - Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus ist in Frankreich auf neun gestiegen. Zwei weitere Menschen erlagen den Folgen der Erkrankung, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Paris mitteilte. "Alte Menschen sind am stärksten gefährdet", betonte das Ministerium. Präsident Emmanuel Macron besuchte demonstrativ ein Altenheim.

Präsident Macron zu Besuch in einem Altenheim © AFP

Neben den zwei Toten bestätigte das Gesundheitsministerium zudem mehr als 150 neue Infektionen. Die Gesamtzahl der dokumentierten Fälle liegt damit in Frankreich bei 577. Viele Menschen gelten jedoch bereits wieder als genesen.

Macron rief in dem Pariser Altenheim dazu auf, Besuche bei älteren Menschen "maximal einzuschränken". Der Staatschef fügte hinzu: "Heute ist es absolute Priorität, die Schwächsten zu schützen." Die Todesfälle in Frankreich betrafen bisher Menschen im Alter von 60 bis 92 Jahren.

Die französische Regierung bereitet sich unterdessen darauf vor, Stufe drei des Schutzprogramms auszurufen. Erwogen wird eine flächendeckende Schließung von Schulen wie in Italien oder die Einschränkung öffentlicher Verkehrsmittel.

Auf der zweiten Stufe hatte Frankreich Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern auf engem Raum untersagt. Zuletzt wurden vor allem Messen abgesagt, der Paris-Marathon wurde auf Oktober verschoben.