Staatsanwaltschaft Saarbrücken wirft 34-Jähriger versuchte Tötung vor

Intensivpflegerin soll Patienten nicht verordnete Medikamente gegeben haben

Saarbrücken (AFP) - Eine Pflegerin im Saarland steht unter dem Verdacht, Patienten einer Intensivstation in der Uniklinik in Homburg nicht verordnete Medikamente gegeben zu haben. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wirft der 34-Jährigen versuchte Tötung in drei Fällen vor, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Die Frau habe die Vorwürfe bestritten.

Laut Staatsanwaltschaft arbeitete die 34-Jährige seit Januar auf der Intensivstation der Lungenklinik. Im Januar sei es zu unerwarteten und medizinisch nicht erklärbaren Verschlechterungen der Gesundheitszustände dreier Patienten gekommen. Zum Teil seien die Verschlechterungen lebensbedrohlich gewesen. Die Blutprobe eines Patienten habe gezeigt, dass ihm nicht verordnete Medikamente gegeben worden seien.

Die 34-Jährige sei zum Zeitpunkt der Verschlechterungen für die Pflege und Betreuung der Patienten zuständig gewesen. Sie wurde Ende Januar vorläufig festgenommen, kurz darauf jedoch wieder frei gelassen. Derzeit bestehe kein dringender Tatverdacht.