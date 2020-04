Tierschutzorganisation: Menschen sehen in Tieren Ausweg aus der Einsamkeit

Interesse an Heimtieren wächst in Australien während Corona-Krise

Sydney (AFP) - In Australien hat das Interesse an Heimtieren während der Corona-Krise stark zugenommen. Es sei motivierend zu sehen, "wie viele Menschen sich in den nächsten Wochen oder sogar Monaten Tieren zuwenden wollen, um in Gesellschaft zu sein", sagte Steve Coleman, Chef der Tierschutzorganisation RSPCA im Bundesstaat New South Wales, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Katze in Tierheim © AFP

In New South Wales seien die Anfragen nach Tieradoptionen und temporären Aufnahmen von Tieren um 300 Prozent gestiegen, führte Coleman aus. Während viele Menschen Tiere erstmal nur vorübergehend pflegten, führe das oft auch zu dauerhaften Beziehungen zwischen Tier und Mensch. "Es gibt viele Menschen, die am Ende nicht in der Lage sind, das Tier zurückzugeben, weil sie sich in es verliebt haben", sagte er.

Die blinde Katze Pippa etwa fand ein neues Zuhause bei Lachlan Vaughan-Taylor. Er sei froh, in der Isolation etwas zusätzliche Gesellschaft zu haben. "Ich weiß, dass viele andere Menschen völlig allein sind, es gibt hier viele Tiere, die gerettet werden müssen", sagte Vaughan-Taylor. Er rief andere auf, es ihm gleichzutun, denn so lernten die Menschen vielleicht ihren "neuen besten Freund" kennen.

Tiere können wegen der Ausgangsbeschränkungen nur noch nach vorheriger Anmeldung im Tierheim besucht werden. Trotzdem sei die Nachfrage immer noch groß, sagte RSPCA-Chef Coleman.

Dennoch bereitet sich die Tierschutzorganisation auf noch drastischere einschränkungen vor: Für den Fall, dass Menschen die Tierheime nicht mehr besuchen können, wird Coleman zufolge überlegt, Adoptionen über das Telefon oder eine Online-Plattform zu vermitteln und die Tiere dann an Menschen zu liefern. So werde auch über einen Tierlieferdienst im Stil des Taxi-Dienstes Uber nachgedacht, um Adoptionen während der Gesundheitskrise aufrechtzuerhalten.

In Australien meldeten die Behörden bislang mehr als 4800 Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus, 21 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19.