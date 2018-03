31-Jährigem wird Mitgliedschaft in krimineller Vereinigung vorgeworfen

International gesuchter Mafia-Boss in Saarbrücken festgenommen

Berlin (AFP) - Ein international gesuchter Mafia-Boss ist am Freitagnachmittag in der Innenstadt von Saarbrücken festgenommen worden. Wie das Landespolizeipräsidium mitteilte, wurde der 31-jährige mutmaßliche Vizechef eines süditalienischen N'drangheta-Clans von Spezialeinheiten der Polizei in der Nähe der Fußgängerzone im Zentrum der saarländischen Landeshauptstadt überwältigt. Er sollte demnach noch am Abend einem Haftrichter vorgeführt werden, der dann auch über seine Auslieferung an Italien entscheide.

Polizei-Blaulicht © AFP

Der Mafia-Boss wurde demnach seit 2013 mit einem von den italienischen Behörden ausgestellten europäischen Haftbefehl gesucht. Ihm werde Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Erpressung und Rauschgiftkriminalität vorgeworfen. Bei seiner Festnahme gegen 15.00 Uhr sei er in Begleitung einer 31-jährigen Frau gewesen. Bei dem Einsatz arbeiteten Beamte der Polizeien des Saarlandes sowie von Rheinland-Pfalz zusammen.