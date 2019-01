3600 Badegäste binnen weniger Tage behandelt - vier Strände geschlossen

Invasion der Portugiesischen Galeere vor Australiens Nordostküste

Sydney (AFP) - Eine "Invasion" der giftigen Portugiesischen Galeere sucht derzeit die beliebten Strände im Nordosten Australiens heim. Binnen weniger Tage kamen nach Angaben des Rettungsdienstes Surf Life Saving vom Montag fast 3600 Badende äußerst schmerzhaft mit den Tentakeln dieser Nesseltiere in Berührung. Mindestens vier große Strände wurden geschlossen. Surf Life Saving warnte vor dem Auftreten weiterer Portugiesischer Galeeren.

Der Kontakt mit den Tentakeln ist sehr schmerzhaft © AFP

Das Gift der Quallen-ähnlichen Tiere ist berüchtigt dafür, dass es große Schmerzen und Hautirritationen verursacht. Während des australischen Sommers sind Schmerzensschreie an den Stränden an der Tagesordnung, doch eine Plage wie derzeit hat die Behörden überrascht. Sie wurde vermutlich von starken Winden verursacht, die die Portugiesischen Galeeren in Richtung Küste trieben.