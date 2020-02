Zahl der Infektionen steigt auf mehr als 66.000

Inzwischen mehr als 1500 Todesopfer durch Coronavirus in China

Peking (AFP) - Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in China ist auf mehr als 1500 gestiegen. Wie die Gesundheitsbehörden der besonders betroffenen Provinz Hubei am Samstag mitteilten, starben dort weitere 139 Menschen an den Folgen der Erkrankung. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in China seit dem Auftauchen des Virus im Dezember aus mindestens 1519.

Entsorgung von Krankenhaus-Abfällen in Peking © AFP

Die Provinz Hubei meldete zugleich 2420 neue Fälle einer Infektion mit dem Virus. Chinaweit infizierten sich damit bislang mehr als 66.000 Menschen.

Zunehmend sind auch Mitarbeiter des Gesundheitswesens von dem Virus betroffen. Nach Behördenangaben infizierten sich bislang mehr als 1700 Ärzte und Pfleger, sechs von ihnen starben.