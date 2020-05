Virus breitet sich in weiteren Landesteilen aus

Iran mit meisten Corona-Infektionen in gut einem Monat

Teheran (AFP) - Die Gesundheitsbehörden im Iran haben die höchste Zahl von Corona-Infizierten in gut einem Monat registriert. Die Zahl der Neuansteckungen stieg innerhalb von 24 Stunden um mehr als 2100, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag in Teheran mitteilte. Zuletzt hatte es am 6. April so viele Fälle gegeben.

Iran mit meisten Corona-Infektionen in gut einem Monat © AFP

Insgesamt gibt es demnach im Iran 116,635 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Die Zahl der Todesopfer gab der Sprecher mit 6902 an, das waren 48 mehr als einen Tag zuvor. Experten gehen aber von einer hohen Dunkelziffer aus.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums breitet sich das Virus zudem in weiteren Landesteilen aus. Für die Provinzen Lorestan, Sistan-Baluchistan und Ost-Aserbaidschan sprach die Regierung eine "Warnung" aus. Derzeit gelten nur in der Provinz Chusestan im Südwesten des Landes Einschränkungen. Dort sind Geschäfte geschlossen. In anderen Landesteilen wurden die Auflagen im April gelockert.