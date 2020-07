Schauspielerin zum "Most Beautiful Girl" ihrer Schule gekürt

Iris Berben wurde mit 15 Jahren zur Schönheitskönigin gewählt

Hamburg (AFP) - Die Schauspielerin Iris Berben ist mit 15 Jahren zur Schönheitskönigin gewählt worden. "Das war in Sankt Peter-Ording auf dem Internat", sagte die kurz vor ihrem 70. Geburtstag stehende Berben der Illustrierten "Gala" vom Donnerstag. Sie sei zum "Most Beautiful Girl" der Schule gekürt worden.

Iris Berben © AFP

"Das Lustigste war, dass auch der schönste Junge von allen Internatsschülern gewählt wurde - ausgerechnet der, in den ich damals so richtig verschossen war", sagte Berben. Die Schauspielerin wird am 12. August 70 Jahre alt.