Gäste müssen Abstandsregelen und maximale Verweildauer beachten

Irische Pubs dürfen nach 15 Wochen Corona-Lockdown wieder öffnen

Dublin (AFP) - Nach rund 15 Wochen Schließung wegen der Corona-Pandemie dürfen in Irland seit Montag wieder Kneipen öffnen. Pubs, in denen Essen serviert wird, sowie Restaurants und Hotels nahmen im Zuge einer neuen Lockerungsphase wieder ihren Betrieb auf. Auch Kirchen, Friseurgeschäfte, Kinos sowie Museen durften wieder öffnen. Zudem wurden alle inländischen Reisebeschränkungen aufgehoben. In geschlossenen Räumen dürfen sich künftig 50 Menschen versammeln, im Freien bis zu 200.

Auch die Friseursalons in Irland dürfen wieder öffnen. © AFP

Barbetreiber-Organisationen gingen davon aus, dass rund 2000 der insgesamt 7000 irischen Pubs, die seit Mitte März geschlossen waren, wieder ihren Betrieb aufnähmen. In den Bars gelten strenge Abstandsregeln: Die Gäste müssen an Tischen Platz nehmen und dürfen maximal 105 Minuten in den Lokalen verweilen.

In Irland starben nach offiziellen Angaben bislang mehr als 1700 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Angesichts eines Rückgangs der Totenzahlen seit Mitte April entschied die irische Regierung, die Lockerungsmaßnahmen früher als geplant umzusetzen. Nahezu alle verbleibenden Beschränkungen sollen nun im Juli und nicht erst im August aufgehoben werden.

Der Experte Tony Holohan vom irischen Gesundheitsministerium warnte am Samstag jedoch, es sei eine steigende Zahl von Neuinfektionen bei Menschen unter 35 Jahren zu verzeichnen. "Das ist wirklich besorgniserregend und ein beunruhigender Trend in einer Zeit, in der viele Menschen wieder mit Freunden und den Liebsten in Kontakt kommen und sich möglicherweise in größeren Gruppen versammeln", sagte er.