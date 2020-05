Spanien korrigiert Zahl der Toten um fast 2000 nach unten

Irland meldet erstmals keinen neuen Corona-Todesfall

Dublin (AFP) - Irland hat zum ersten Mal seit zehn Wochen keinen neuen Corona-Todesfall registriert. In den vergangenen 24 Stunden sei kein neuer Todesfall gemeldet worden, sagte der medizinische Berater der Regierung, Tony Holohan, am Montag in Dublin. Die Entwicklung entspreche dem seit einiger Zeit anhaltenden Trend. Bislang meldete Irland 1606 Corona-Tote und knapp 25.000 Infizierte.

Proteste des Gesundheitspersonals in Madrid © AFP

Unterdessen korrigierte die spanische Regierung die Zahl der Todesopfer im Land um fast 2000 nach unten. Mit Hilfe eines neuen Systems zur Datenerfassung seien doppelt gezählte Fälle ebenso wie Todesfälle, für die fälschlicherweise das Virus verantwortlich gemacht worden sei, herausgefiltert worden, sagte der Berater im Gesundheitsministerium, Fernando Simon. Demnach beträgt die Zahl der Todesfälle in Spanien nun insgesamt 26.834. Die Zahl der Infizierten liegt bei gut 235.000.