Festival feiert 25. Jubiläum in bosnischer Hauptstadt

Isabelle Huppert und Alejandro Gonzalez Iñarritu auf Filmfestival in Sarajevo

Sarajevo (AFP) - Die französische Schauspielerin Isabelle Huppert und der mexikanische Regisseur Alejandro Gonzalez Iñarritu werden bei der Eröffnung des Filmfestivals in Sarajevo am Freitagabend erwartet. Das Filmfestival, das diesen August sein 25. Jubiläum feiert, lockt jedes Jahr Größen der internationalen Filmindustrie wie Robert De Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt oder Wim Wenders in die Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas.

Schauspielerin Isabelle Huppert © AFP

Ursprünglich war es in den 90er Jahren als "Akt des Widerstands" während der Besatzung Sarajevos und des Bürgerkriegs gegründet worden. Im Laufe der Jahres entwickelte es sich zu einem der bedeutendsten Filmfestivals des südosteuropäischen Kinos.

Dieses Jahr werden an acht Festivaltagen laut Organisatoren 270 Filme aus 56 Ländern gezeigt. Den Auftakt macht am Freitag der Film "The Son" der bosnischen Regisseurin Ines Tanovic; einer der wenigen Filme aus Bosnien-Herzegowina, die auf dem Festival laufen.