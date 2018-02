Musiker wurde 48 Jahre alt

Isländischer Filmkomponist Johann Johannsson in Berlin gestorben

New York (AFP) - Der isländische Filmkomponist Johann Johannsson ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Johannsson sei tot in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden worden, teilte sein in Los Angeles ansässiger Manager Tim Husom am Samstag mit. Die Todesursache werde untersucht.

Filmkomponist Johann Johannsson gestorben © AFP

Er sei zutiefst traurig über den Tod Johannssons, erklärte Husom. Der Komponist sei "einer der talentiertesten Musiker und einer der intelligentesten Menschen" gewesen, die er gekannt habe.

Johannsson hatte etwa für den Soundtrack zu dem Film "Die Entdeckung der Unendlichkeit" über den Physiker Stephen Hawking einen Golden Globe gewonnen.