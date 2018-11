Schweizer saß in Paris wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen ein

Islamforscher Ramadan aus Untersuchungshaft entlassen

Paris (AFP) - Der unter Vergewaltigungs-Verdacht stehende Islamforscher Tariq Ramadan ist nach gut neun Monaten aus französischer Untersuchungshaft entlassen worden. Ein Berufungsgericht in Paris habe den 56-jährigen Schweizer am Donnerstag unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt, sagte Ramadans Anwalt Emmanuel Marsigny der Nachrichtenagentur AFP. Demnach muss der Beschuldigte eine Kaution in Höhe von 300.000 Euro hinterlegen, seinen Pass abgeben und sich nach seiner Freilassung wöchentlich bei der Polizei melden.

Tariq Ramadan seit Monaten im Gefängnis © AFP

Ramadan betonte bei der Anhörung, er werde nicht fliehen. "Ich werde in Frankreich bleiben und meine Ehre und Unschuld verteidigen", sagte er.

Ramadan war Anfang des Jahres wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen in der französischen Hauptstadt festgenommen worden. Die Justiz leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein. Seit dem 2. Februar saß er in Untersuchungshaft. Vier Anträge seiner Anwälte auf Freilassung waren seitdem abgelehnt worden.

Zwei Frauen werfen Ramadan vor, sie in den Jahren 2009 beziehungsweise 2012 vergewaltigt zu haben. Der Islamforscher weist die Anschuldigungen zurück. Im Oktober hatte er erstmals sexuelle Beziehungen mit den beiden Klägerinnen zugegeben. Es habe sich aber um "einvernehmlichen" Sex gehandelt, betonte er. Der Islamforscher ist seit vergangenem November von seiner Professur an der britischen Universität Oxford beurlaubt.