Italienische Behörden verzeichnen mehr als 64.000 Sterbefälle

Italien löst Großbritannien als Land mit den meisten Corona-Toten in Europa ab

Rom (AFP) - Italien hat Großbritannien als das Land mit den meisten Corona-Todesfällen in Europa abgelöst. Die Behörden in Rom meldeten am Samstag 649 neue Sterbefälle, die Gesamtzahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 64.036.

Corona-Patient in Rom © AFP

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben starben damit in Italien inzwischen mehr Menschen an oder mit Covid-19 als in Großbritannien, das europaweit lange die höchsten Opferzahlen zu beklagen hatte. Weltweit sind nur die USA, Brasilien, Indien und Mexiko stärker betroffen als Italien.

Die britischen Behörden verzeichneten laut der europaweiten AFP-Zählung bislang 64.026 Corona-Tote. Dahinter folgen Frankreich (57.567 Todesfälle), Spanien (47.624 Todesfälle) und Russland (46.453 Todesfälle). In Deutschland wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bislang 21.466 Corona-Tote registriert.

Italien war als erstes europäisches Land mit voller Wucht von der Coronavirus-Pandemie getroffen worden. Mit einem strikten Lockdown konnte die erste Corona-Welle schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Inzwischen kämpft Italien wie auch die europäischen Nachbarstaaten mit der zweiten Welle. Alleine seit Anfang November registrierte Italien mehr als 25.000 Corona-Todesfälle, so viele wie zuvor im Zeitraum von April bis Ende Oktober.