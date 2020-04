Conte will schrittweise Lockerung der Ausgangssperre

Italien verzeichnet niedrigste Corona-Totenzahl seit sechs Wochen

Rom (AFP) - Italien hat von Samstag auf Sonntag den niedrigsten Anstieg der Corona-Totenzahlen seit sechs Wochen registriert. Binnen 24 Stunden erlagen 260 Menschen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus, wie die Zivilschutzbehörde am Abend mitteilte. Dies sei der niedrigste Stand seit dem 14. März, als 175 Corona-Tote binnen eines Tages vermeldet wurden.

Verlassene Rialto-Brücke in Venedig © AFP

Seitdem hatte die Zahl der Todesopfer immer über 300 gelegen. Auf dem Höhepunkt der Pandemie starben in Italien fast tausend Menschen am Tag. Insgesamt starben inzwischen 26.644 Menschen an dem Erreger. Die Zahl der neuen Infektionsfälle in Italien stieg erstmals seit sechs Tagen wieder an und erhöhte sich um 256 auf 106.103.

Ministerpräsident Giuseppe Conte wollte noch am Sonntagabend auf einer Pressekonferenz die Etappen einer schrittweisen Lockerung der seit dem 9. März geltenden Ausgangssperre erläutern. Die Lockerungen sollen ab dem 4. Mai beginnen. Dann solle auch "ein großer Teil der Unternehmen" wieder öffnen, sagte Conte der Zeitung "La Repubblica".

Noch bis September geschlossen bleiben allerdings die italienischen Schulen. "Die Gesundheit unserer Kinder steht auf dem Spiel", betonte Conte. Experten bewerteten das Ansteckungsrisiko vor September als zu hoch, führte er aus. Auch die Öffnung von Gaststätten und Hotels könnte demnach noch dauern. Italien hat die höchste Zahl von Todesfällen durch das Coronavirus in Europa.