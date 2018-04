Filmemacher gewann mit seinem Bruder Goldenen Bären und Goldene Palme

Italienischer Regisseur Vittorio Taviani mit 88 Jahren gestorben

Rom (AFP) - Der preisgekrönte italienische Regisseur Vittorio Taviani ist tot. Der Filmemacher starb im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit in Rom, wie italienische Medien am Sonntag unter Berufung auf seine Familie berichteten.

Vittorio Taviani bei der Berlinale 2012 © AFP

Taviani hatte mit seinem Bruder Paolo jahrzehntelang ein gefeiertes Regie-Duo gebildet, beide drehten gemeinsam rund 15 Filme. Mit "Mein Vater, mein Herr" gewannen sie 1977 in Cannes die Goldene Palme. Für den dokumentarische Film "Cäsar muss sterben" wurden die Brüder 2012 bei der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet.

Vittorio Taviani wurde 1929 in San Miniato in der Toskana als Sohn eines antifaschistischen Anwalts geboren. Mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Paolo begann er in den 60er Jahren, Filme zu drehen. Inspiriert vom Meister des Neo-Realismus, Roberto Rossellini, waren sie immer an sozialen Themen interessiert. In ihren von einem literarischen Stil geprägten Filmen vermischten sie Geschichte, Psychoanalyse und Poesie.