Conte: Eine vollständige Öffnung wäre "unverantwortlich"

Italiens Ministerpräsident will noch diese Woche weitere Lockerungen verkünden

Rom (AFP) - Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will bis zum Wochenende weitere Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen bekannt geben. Die sogenannte Phase 2 der Lockerungen, die ein langsames Hochfahren der italienischen Wirtschaft und des öffentlichen Lebens ermöglichen soll, werde voraussichtlich am 4. Mai in Kraft treten, schrieb Conte am Dienstag auf Facebook. Die am 9. März in Italien verhängte Ausgangssperre gilt noch bis zum 3. Mai. Derzeit berät die Regierung über eine Lockerung der strengen Schutzmaßnahmen.

Ein wieder geöffneter Buchladen in Rom © AFP

Vor einer Woche durften in Italien neben Supermärkten und Apotheken bereits erste Buchhandlungen und Wäschereien wieder öffnen - zunächst versuchsweise um zu sehen, ob die Abstandsregeln dort eingehalten werden können. Viele Geschäftsinhaber hielten die Maßnahme jedoch für verfrüht und ließen ihre Läden zunächst geschlossen.

"Ich würde gerne sagen können: Lasst uns alles öffnen. Sofort", erklärte Conte nun. "Eine solche Entscheidung wäre aber unverantwortlich." Die Ansteckungskurve werde dann wieder "unkontrollierbar" steigen und alle bisherigen Erfolge bei der Eindämmung des Virus zunichte machen.

Die Lockerung der Schutzmaßnahmen müsse umsichtig und auf der Grundlage wissenschaftlicher Empfehlungen erfolgen, erklärte Conte. Bei der Wiedereröffnung von Betrieben müsse etwa bedacht werden, wie die Angestellten auf dem Weg zur und von der Arbeit vor einer Ansteckung geschützt werden könnten.

Die italienische Regierung lässt sich beim Fahrplan für die Lockerungen von einem Beratergremium aus Ökonomen, Juristen, Soziologen und anderen Experten beraten, das von dem früheren Vodafone-Chef Vittorio Colao geleitet wird. Conte kündigte einen landesweiten Fahrplan an, der aber auch regionale Besonderheiten berücksichtigen soll.

Italien ist neben Spanien das am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land Europas. Am Montag war die Zahl der Infizierten in Italien aber erstmals zurückgegangen. Wie die Zivilschutzbehörde am Abend in Rom mitteilte, sank die Zahl der landesweit positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten auf 108.237. Am Sonntag hatte es noch 20 Infektionsfälle mehr gegeben.

Italien hatte seinen ersten Infektionsfall im Februar registriert und sich seither zum Zentrum der Pandemie in Europa entwickelt. Mehr als 24.100 Menschen starben in dem Land bereits nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Mehr Todesfälle gibt es weltweit nur in den USA.