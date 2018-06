Schutzmaßnahmen für Raubkatzenart haben Erfolg

Jaguar-Population in Mexiko wächst um 20 Prozent in acht Jahren

Mexiko-Stadt (AFP) - In Mexiko ist die Zahl der Jaguare binnen acht Jahren um 20 Prozent gestiegen. Derzeit lebten etwa 4800 Exemplare der Raubkatzenart in dem Land, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Dieser Zuwachs sei unter anderem einem 2005 gestarteten Schutzprogramm zu verdanken, erklärte der Experte Gerardo Ceballos.

Jaguar in einem Wald in Mexiko © AFP

Jaguare (Panthera onca) leben in 18 Ländern Südamerikas vom Nordwesten Argentiniens bis zum mexikanischen Hochland. In freier Wildbahn gibt es etwa 64.000 Exemplare, insgesamt geht ihre Zahl zurück. 14 lateinamerikanische Staaten hatten sich vor kurzem dazu verpflichtet, eine gemeinsame Schutz-Behörde einzurichten.