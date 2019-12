Hollywood-Legende wollte unter anderem Pamela Anderson mitnehmen

Jane Fonda wollte Trump mit "schönen" Aktivistinnen zu mehr Klimaschutz bewegen

Washington (AFP) - Hollywood-Legende Jane Fonda wollte US-Präsident Donald Trump mit einer Delegation schöner Frauen zu mehr Klimaschutz bewegen. Wie Fonda am Dienstag vor Journalisten in Washington sagte, plante sie, Trump kurz nach dessen Amtsantritt mit "schönen, üppigen und brillanten" Klima-Aktivistinnen wie Pamela Anderson zu besuchen. Sie habe ihren Plan Trumps Tochter Ivanka und ihrem Mann Jared Kushner unterbreitet, dann aber nichts mehr von den beiden gehört.

Hollywood-Legende Jane Fonda © AFP

Fonda berichtete, sie habe den Plan am Tag nach Trumps Wahlsieg Ende 2016 geschmiedet. "Irgendwie kenne ich Männer wie Trump", sagte der Filmstar. Ihre Bekannten seien zwar nicht ganz "so schlimm", aber sie kenne deren "Neigungen", sagte die Oscar-Preisträgerin.

"Und ich dachte, ich werde mir drei oder vier schöne, üppige und brillante Klima-Aktivistinnen - Pamela Anderson ist eine von ihnen - und ein paar Wissenschaftler holen, werde einen Termin vereinbaren und wir werden Trump alle zusammen treffen und vor ihm auf die Knie gehen."

"Und wir werden ihm sagen: Präsident Trump, Sie können der Held der ganzen Welt sein, Sie können der wichtigste Mensch sein, der jemals geboren wurde, der beste, perfekteste, wunderbarste, größte, riesigste, wunderbarste, wenn Sie den Planeten schützen", beschrieb Fonda ihren Plan. Weil daraus nichts geworden sei, sei sie schließlich für einige Monate nach Washington gezogen, um Massenproteste für mehr Klimaschutz zu organisieren, berichtete Fonda, die am Samstag 82 Jahre alt wird.

Fonda demonstrierte unter anderem vor dem US-Kapitol und wurde dabei festgenommen. Nach ihrer Festnahme sagte sie, sie sei von der 16-jährigen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg zu ihrem Protest inspiriert worden.

Zu Trumps Spott über Thunberg sagte Fonda, der Präsident tue ihr leid, weil er offensichtlich "traumatisiert" sei. "Ein Mann, der einem Mädchen wie Greta so etwas antun kann, ist so leer, es mangelt ihm so an Einfühlungsvermögen und Mitgefühl, dass wir Mitleid haben müssen", sagte die Schauspielerin. "Wir können zwar sein Verhalten hassen, aber wir müssen verstehen, dass dieses Verhalten die Sprache der Traumatisierten ist, und wir hassen nicht die Traumatisierten."