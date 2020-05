Experten hatten vor zu frühem Ende gewarnt

Japan verlängert Ausnahmezustand bis 31. Mai

Tokio (AFP) - Japans Regierungschef Shinzo Abe hat den wegen der Corona-Pandemie ausgerufenen Ausnahmezustand bis zum 31. Mai verlängert. Er gelte weiterhin für alle Regionen, sagte Abe am Montag nach Beratungen mit Experten in Tokio. Normalerweise wäre der Ausnahmezustand am Mittwoch ausgelaufen, doch hatten Regierungsvertreter schon vorher gewarnt, dass es für eine Aufhebung der Maßnahme noch zu früh sei.

Straßenszene in Tokio © AFP

Abe hatte bereits am 7. April über Tokio und sechs weitere Regionen den Ausnahmezustand verhängt und ihn wenige Tage später auf das gesamte Land ausgedehnt. Die Zahl der neuen Infektionen im Land habe zwar abgenommen, doch nicht in dem erhofften Ausmaß, sagte der Regierungschef am Montag. Nach wie vor stehe der Gesundheitssektor unter Druck, deshalb sei er auf die "fortdauernde Kooperation der Menschen" angewiesen.

Der Ausnahmezustand ermöglicht es den Gouverneuren der Regionen, allen Bewohnern mit Nachdruck zu empfehlen, zu Hause zu bleiben. Zudem können sie die Schließung von Geschäften nahelegen sowie anordnen, dass bestimmte Gebiete oder Gebäude für medizinische Zwecke genutzt werden müssen. Ausgangssperren und andere strikte Verbote wie in anderen Ländern dürfen die Behörden in Japan jedoch nicht verhängen.

Mit offiziell 15.000 Infektions- und 510 Todesfällen ist die Krise in Japan deutlich geringer als etwa in den USA und Teilen Europas. Experten fürchten jedoch, eine plötzliche Zunahme der Fälle könnte das Gesundheitssystem überfordern. So kommen etwa auf 100.000 Japaner nur fünf Betten auf den Intensivstationen, zudem wird deutlich weniger getestet als in den meisten anderen Industrieländern.