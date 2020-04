Bürger aus den USA und weiten Teilen Europas betroffen

Japan weitet Einreiseverbote wegen Coronavirus aus

Tokio (AFP) - Japan schottet sich wegen der Coronavirus-Pandemie immer weiter ab. Reisende aus den USA, China und den meisten europäischen Ländern dürfen von Freitag an nicht mehr einreisen, wie die Regierung in Tokio am Mittwoch mitteilte. Auch Bürger aus Australien, Südkorea und vielen südostasiatischen Ländern sind davon betroffen.

Japans Regierungschef Shinzo Abe © AFP

Japan hatte vor einigen Tagen bereits Einreisen aus mehreren europäischen Staaten, darunter auch Deutschland, sowie bestimmten Regionen in China und Südkorea verboten. Insgesamt seien nun 73 Länder von den Einreiseverboten betroffen, sagte Regierungschef Shinzo Abe am Mittwoch. Trotz steigender Infektionszahlen im Großraum Tokio will er vorerst nicht den Notstand ausrufen.

Am Freitag treten in Japan außerdem strengere Quarantäneregeln in Kraft. Alle Einreisenden, auch japanische Staatsbürger, sollen sich zwei Wochen in Isolation begeben und öffentliche Transportmittel meiden. In Japan wurden bislang knapp 2200 Corona-Fälle gemeldet, 57 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19. Die mehr als 700 Infizierten auf dem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess", das im Februar in Japan vor Anker gegangen war weltweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, sind in der Statistik nicht erhalten.