Ärzte finden nach Zusammenbruch "keine Auffälligkeiten"

Japans früherer Kaiser Akihito verliert kurzzeitig das Bewusstsein

Tokio (AFP) - Sorge um den früheren japanischen Kaiser Akihito: Der 86-Jährige hat in seiner Residenz kurzzeitig das Bewusstsein verloren und ist daraufhin zusammengebrochen, wie die Regierung in Tokio am Donnerstag mitteilte. Bei medizinischen Untersuchungen nach dem Vorfall am Mittwoch seien aber "keine Auffälligkeiten" entdeckt worden. Akihito, der im vergangenen Jahr nach drei Jahrzehnten auf dem Thron abgedankt hatte, stehe weiter unter Beobachtung.

Früherer Kaiser Japans, Akihito, und seine Frau © AFP

Der frühere Monarch hat seit Längerem gesundheitliche Probleme: Im vergangenen Sommer litt er kurzzeitig unter unzureichender Blutversorgung im Gehirn. In der Vergangenheit hatte er bereits Herzprobleme und musste sich einer Prostatakrebs-Operation unterziehen.

2016 hatte Akihito sein Land in Aufregung versetzt, als er den Wunsch äußerte, sich von seinen Kaiserpflichten zurückzuziehen. Als Grund nannte er sein hohes Alter und seine angeschlagene Gesundheit. Im vergangenen Mai bestieg sein Sohn Naruhito den Thron.